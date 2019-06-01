عداء فلسطيني يحظى بدعم واسع من سويديين في ماراثون ستوكهولم

حظي العداء الفلسطيني محمد القاضي بدعم كبير من مشجعين سويديين أثناء مشاركته في ماراثون ستوكهولم التقليدي، وسط هتافات مناهضة لإسرائيل وممارساتها.

وأفادت مصادر صحفية، السبت، بأن نحو 20 ألف عداء شاركوا في ماراثون ستوكهولم التقليدي، بينهم الفلسطيني "القاضي".

وأضاف أن جمعية "الفلسطينيين" في ستوكهولم، التي أسسها نشطاء وأكاديميون سويديون يدعمون النضال الفلسطيني، حشدت الدعم للعدّاء.

وعقب انتهاء الماراثون، قال القاضي، في تصريحات صحفية، إنه شارك نيابة عن شعبه، وأنه سيواصل الجري من أجل بلاده.

وأشار إلى مشاركته في العديد من مسابقات الماراثون الدولي، حاملا علم فلسطين، في محاولة للفت انتباه مختلف الشعوب إلى قضيتها.

يشار إلى أن القاضي لم يتمكن في 2017 من المشاركة في مارثون شيكاغو لرفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول.