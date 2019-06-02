شوارع ليفربول تتحول إلى كرنفال أحمر احتفالا بأبطال أوروبا

استقبل الآلاف من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، الأحد، لاعبي الفريق الكروي بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه.

جاء ذلك بعد فوز ليفربول على توتنهام بثنائية نظيفة، أمس السبت، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ووصلت بعثة الفريق الكروي صباح اليوم لمدينة ليفربول قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث جاب أبطال القارة شوارع المدينة عبر حافلة مكشوفة وسط ترديد هتافات للاعبين.

ولم يتوقف الأمر على جماهير النادي في مدينة ليفربول فقط، لكن حرص أيضًا على الاحتفال التاريخي جماهير قادمة من مدن بريطانية أخرى.

وأظهرت قناة النادي عبر موقعها الإلكتروني، تسلق بعض الجماهير أعمدة الإنارة وأعمدة إشارات المرور من أجل مشاهدة اللاعبين على متن الحافلة.