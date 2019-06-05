إعادة انتخاب جاني انفانتنيو رئيسا لفيفا بالتزكية

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم انتخاب رئيسه السويسري جاني انفانتينو لولاية ثانية حتى 2023، الاربعاء في باريس خلال الاجتماع الـ69 لجمعيته العمومية.

وخلف انفانتينو (49 عاما) مواطنه جوزيف بلاتر في شباط/ فبراير 2016، اثر فضيحة فساد كبرى هزت المنظمة العالمية.

وتباهى انفانتينو بمنظمة "فيفا جديدة" أصبحت "مرادفة اليوم للمصداقية"، قبل اعادة انتخابه بالتزكية اثر توصية من مجلس فيفا اتخذت الاثنين واقرتها الجمعية العمومية بغالبية 202 صوتين ورفض 3 أصوات فقط، من بين 210 اتحادا مخولا بالتصويت.

قال انفانتينو الذي تحدث بأربع لغات (انكليزية وفرنسية والمانية واسبانية) "الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مثالية، لقد ارتكبت اخطاء، ومن المؤكد انني حاولت تحسين الامور. لكن اليوم، في يوم الانتخاب، لا أحد يتحدث عن أزمة أو فضائح و فساد. نتكلم عن منظمة تتحدث كرة القدم".

وتابع: "شكرا اصدقائي، لأنه بفضلكم تمكنّا من تحويل فيفا الى فيفا جديدة. منظمة اصبحت اليوم مرادفة للمصداقية، الثقة والنزاهة".

وعن فضائح الفساد التي هزت المنظمة واطاحت بابرز رؤوسها منذ 2015، تابع "لا يوجد مكان للفساد. لا يوجد تسامح في هذا الموضوع! ما حصل لن يتكرر ابدا. يجب أن يكون هذا الامر واضحا لمن هم داخل هذه القاعة وخارجها".

ورحب انفانتينو أيضا بـ"الصلابة المالية" لفيفا، التي ارتفعت ايراداتها من 5 مليارات دولار اميركي الى 6,4 مليارات دولار في دورة 2015-2018 "في فترة لم يرغب أحد بالارتباط في فيفا"، فيما ارتفع احتياطه النقدي من مليار دولار الى 2,75 مليار دولار.