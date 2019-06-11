مقاعد وملابس أولمبياد طوكيو 2020.. بلاستيك ونفايات معاد تدويرها

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، إن منصّات الملاعب المشاركة في المسابقات ستكون مصنوعة من نفايات بلاستيكية مما تبرع به السكان المحليون أو تم جمعه من نفايات البحر.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصنيع المنصات والمدرجات من مواد معاد تدويرها. ويقول المنظمون إنهم سيحتاجون إلى حوالي 45 طناً من البلاستيك، لتصميم حوالي 100 منصة للألعاب.

"توشيرو موتو"، الرئيس التنفيذي لشركة طوكيو 2020، قال إن الخطة ستساعد في دفع رسالة التنمية المستدامة أي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير سلباً على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم، والتي يريد المنظمون أن تكون موضوعاً رئيسياً للألعاب في العام المقبل.

وقال للصحفيين "من خلال إرسال هذه الرسالة إلى كل من اليابان وبقية العالم، نعتقد أن هذا المشروع سيكون له أهمية كبيرة".

سيتم جمع البلاستيك للمشروع في أكثر من 2000 منفذ في سلسلة متاجر محلية، حيث سيتم وضع صناديق لسكان طوكيو للتخلص من نفايات البلاستيك القابلة لإعادة التدوير.

كما يستخدم المشروع أيضاً النفايات البلاستيكية التي تم جمعها من المحيط أثناء عمليات التنظيف البحرية.

وحرص منظمو 2020 على ترويج رسالة صديقة للبيئة مع الألعاب، بما في ذلك جعل جميع الميداليات من النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها، حيث طلبوا نفايات من القطاع العام وكذلك من وزارة الصناعة والأعمال اليابانية المحلية، وبذلك قاموا بجمع 30.3 كغ من الذهب، و4100 كغ من الفضة، و2700 كغ من البرونز.

كما سيرتدي الرياضيون اليابانيون المتنافسون في الألعاب، طقماً رسميا مصنوعا جزئياً من ملابس معاد تدويرها، تم جمعها كذلك من جميع أنحاء البلاد.