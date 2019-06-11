وزير الرياضة التركي يلتقي نظيرته الآيسلندية

التقى وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، وزيرة شؤون التعليم والثقافة والعلوم والرياضة الأيسلندية ليليا دوغ الفريوسدوتير.

جاء اللقاء بعد يومين من حادثة المعاملة السيئة التي تعرض لها المنتخب التركي لكرة القدم في مطار العاصمة ريكيافيك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة التركية، أن اللقاء جرى في مقر إقامة المنتخب التركي، وذلك قبيل لقائه مساء اليوم الثلاثاء مع نظيره الأيسلندي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة ضد المنتخب الأيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي، استغرق قرابة ثلاث ساعات.

يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضية، انتصارا كاسحا على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.