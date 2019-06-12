آيسلندا تهزم تركيا 2-1 بتصفيات يورو 2020

تلقى المنتخب التركي، الثلاثاء، الهزيمة الأولى له في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد خسارته من مضيفه الآيسلندي بهدف لهدفين في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

وسجل ثنائية آيسلندا، راغنار سيغوردسون في الدقيقتين 21 و31، بينما أحرز هدف تركيا الوحيد، دوروكان توكوز في الدقيقة 40.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، استعاد المنتخب الفرنسي توازنه بعد الهزيمة في الجولة الماضية بفوز كاسح على مضيفه أندورا برباعية نظيفة.

وسجل رباعية فرنسا، كيليان مبابي ووسام بن يدر وفلوران توفين وكورت زوما في الدقائق 11 و30 و45 و60.

وفي مباراة ثالثة، تغلب منتخب ألبانيا على ضيفه مولدوفا بثنائية نظيفة، سجلهما سوكول سيكاليشي ويلبير رمضاني في الدقيقتين 66 و90.

بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن تركيا وآيسلندا، وجاءت ألبانيا ثالثة برصيد 6 نقاط، تليها مولدوفا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أندورا بلا رصيد من النقاط.

