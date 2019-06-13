منتخب قطر يشارك في بطولة كوبا أمريكا 2020

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الخميس، مشاركة منتخبي قطر وأستراليا في بطولة (كوبا أمريكا 2020) المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا من خارج القارة.

ووفقًا لموقع (كونميبول) الالكتروني، "أستراليا وقطر تشاركان في (كوبا أمريكا 2020)، بعد موافقة أعضاء المجلس على مشاركة المنتخبين، وهما بطلان في آخر نسختين من كأس آسيا".

كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية أن المباراة النهائية للبطولة ستكون مباراة واحدة ولن تقام على مباراتين بإقامة مباراة في كل دولة من الأرجنتين وكولومبيا.

وستقام البطولة بنظام مختلف عكس البطولة التي تنطلق فجر بعد غد السبت في البرازيل والمقسمة لثلاث مجموعات في الدور الأول، وستكون نسخة 2020 من مجموعتين (شمال وجنوب) كل مجموعة تضم 6 منتخبات بوجود منتخب ضيف في كل مجموعة.

وتضم مجموعة الشمال كل من، كولومبيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا وفريق مدعو.

أما مجموعة الجنوب ستضم كل من الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي وفريق مدعو.

