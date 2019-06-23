بطولة كوبا أمريكا.. مباراة حاسمة بين الفريق القطري والأرجنتيني

بعد دعوته للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا في البرازيل (14 يونيو - 7 يوليو)، فريق قطر لكرة القدم، بطل آسيا في الشتاء الماضي، لم يعد فريقاً عادياً، وقد بدأ يتحول الآن إلى الاعتماد على لاعبين محليين بعد أن كان أكثر اعتماده على اللاعبين الأجانب.

وفي إطار كوبا أمريكا في البرازيل، يواجه منتخب قطر اليوم المنتخب الأرجنتيني وفي مقدمتة ميسي، في تمام الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش.

المدير الفني للمنتخب القطري، الإسباني فيلكس سانشيز باس، قال السبت، إنه لا يوجد وصفة خاصة لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن لاعبيه سيحاولون التخفيف من خطورته في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، الأحد، في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة قال: "لا توجد وصفة سحرية لإيقاف ميسي، الكل يعرف ميسي ويعرف ما يقدمه، سنعمل على تخفيف خطورته، الكثير من اللاعبين منشغلين بكيفية إيقافه، لكن نحن نسعى لإيقاف منتخب بكامله".

وأضاف أنه يعلم مدى أهمية مباراة فريقه أمام الأرجنتين، وأنها مصيرية للتانغو في بطولة هامة قاريًا، وأنه يريد أن يكون لفريقه نصيب في هذه المشاركة.

وأكد أن فريقه تعلم ويتعلم خلال هذه البطولة، ويحقق الاستفادة من هذه المشاركة.

وتابع: "أعلم أن هذه المشاركة الأولى لنا، ولا أحد يعرفنا هنا، لكننا جئنا للمنافسة، ونريد أن نثبت أنفسنا أمام منتخب قوي مثل الأرجنتين".

ويستعد المنتخب القطري لدخول التاريخ في لقاء نظيره الأرجنتيني على ملعب "غريميو أرينا" بمدينة بورتو أليغير البرازيلية، في مباراة هامة وحاسمه في "كوبا أمريكا".