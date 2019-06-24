ذهبية تركية في الجودو خلال الألعاب الأوروبية 2019

توج لاعب الجودو التركي ميكائيل أوزيرلير، الاثنين، بميدالية ذهبية في الألعاب الأوروبية 2019، المقامة بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

وحاز أوزيرلير ذهبية أوروبا في وزن 90 كغم إثر فوزه على منافسه الإسرائيلي لي كوشمان في الجولة السادسة بعد اللجوء إلى "السكور الذهبي".

ويُلجأ إلى "السكور الذهبي" في حال تعادل اللاعبين، حيث يخسر من يحصل على شيدو (مخالفة) أولا، أو يفوز اللاعب الذي يحرز أول نتيجة عبر رمية فنية.

وتنظم الألعاب الأوروبية، بالعاصمة مينسك، خلال الفترة ما بين 21 و30 يونيو/حزيران الحالي، بمشاركة آلاف الرياضيين، يتنافسون على مختلف الميداليات في رياضات متنوعة.