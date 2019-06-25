أبو تريكة يستهجن حضور رئيس الفيفا "مؤتمر المنامة"

استهجن لاعب كرة القدم المصري الدولي المعتزل، محمد أبو تريكة، حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" مؤتمر المنامة بالبحرين، وقال إن حضوره "علامة استفهام كبرى".

وفي تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، قال أبو تريكة: "‏صغيري كوشنر (جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي) الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة".

وأضاف: "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد، ..وجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى.. مقدساتنا ليست للبيع".

وانطلق مساء الثلاثاء مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار"، في المنامة، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، والذي يستمر ليومين.