الهولندي روبين يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً

أعلن الهولندي أريين روبين، الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت لسنوات طويلة داخل المستطيل الأخضر.

وفي تصريح صحفي، قال روبين، "قررت إنهاء مشواري مع عالم كرة القدم مكتفيًا بالفترة التي قضيتها داخل الملاعب".

وبدأ روبين (35 عامًا) مشواره في جرونينجن الهولندي، قبل أن ينتقل منه إلى إيندهوفن في 2002.

بعدها انتقل روبين إلى تشيلسي الإنجليزي في 2004، وبعد 3 سنوات رحل إلى ريال مدريد الإسباني.

وفي عام 2009، انتقل روبين إلى بايرن ميونيخ حيث صنع تاريخًا عظيمًا، يتضمن 8 دوريات محلية و5 كؤوس محلية، بجانب لقب لدوري الأبطال.

ولعب مع منتخب بلاده في 96 مباراة سجل فيها 37 هدفًا، وحصد وصافة كأس العالم 2010.



