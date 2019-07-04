لامبارد يعود لتشيلسي من بوابة التدريب

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الخميس عن تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد للإشراف على الفريق خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي عاد الى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي "يسعد نادي تشيلسي أن يعلن بأن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد"، مضيفا أن "أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة، لامبارد يعود الى ستامفورد بريدج بعد أن وقع عقدا لثلاثة أعوام".

ولم يكن التعاقد مع إبن الـ41 عاما مفاجئا، إذ سبق ذلك تحريره الإثنين من عقده كمدرب لدربي كونتي الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية، تمهيدا لعودته الى النادي الذي دافع عن ألوانه طيلة 13 عاما.