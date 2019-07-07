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أمريكا تتوج بمونديال السيدات للمرة الرابعة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.07.2019 22:03
آخر تحديث في 08.07.2019 02:26
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

توج المنتخب الأمريكي، اليوم الأحد، بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب المنتخب الأمريكي على نظيره الهولندي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "غروباما ستايديوم" بمدينة ليون الفرنسية.

قدم المنتخبان أداء مميزا طوال الـ ٩٠ دقيقة، وكانت الخطورة الأكبر لمنتخب أمريكا والذي نجح في التصدي لخطورة المنتخب الهولندي.

أحرز هدفي أمريكا، ميغان رابينو من ضربة جزاء وروز لافيل في الدقيقتين الـ ٦١ و٦٩ من زمن المباراة.

بذلك، واصل المنتخب الأمريكي هيمنته على عالم كرة القدم النسائية بعد أن توج باللقب الرابع من أصل ٨ بطولات لكأس العالم.

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