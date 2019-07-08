تركيا تقنص برونزية السباحة ببطولة الشباب الأوروبية في روسيا

اقتنص المنتخب التركي للسباحة، السبت، برونزية سباق التتابع المتنوع المختلط 4 × 100 متر للرجال ضمن بطولة الشباب الأوروبية.

وأنهى المنتخب التركي السباق المقام بمدينة قازان الروسية، في غضون 3 دقائق و42 ثانية و76 جزءا من الثانية.

وضم المنتخب التركي كل من "مرت علي سطر" و"دمير كان دمير"، و"أمير شيمشك" و"باتور ألب أونلو".

وفاز المنتخب الروسي ضمن السباق نفسه بالميدالية الذهبية بعد إنهاء السباق في غضون 3 دقائق و35 ثانية و97 جزءا من الثانية.

بينما حصل المنتخب الإيطالي على الميدالية الفضية، بعدما أتمّ السباق في غضون 3 دقائق و37 ثانية و63 جزءا من الثانية.