رئيس مدغشقر وزوجته يخطفان الأضواء ببطولة أمم إفريقيا في مصر

بملامحه الشابة وتشجيعه الحماسي، برز رئيس مدغشقر، أندري راغولينا، وقرينته "ميالي"، كنجوم خلال حضورهما المباراة التي جمعت منتخب بلادهما مع الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية (الكان) المقامة حاليا بمصر.

وعقب فوز فريق مدغشقر، أمس الأحد، بالمباراة التي أقيمت بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية، ظهر راغولينا (45 عامًا) وزوجته التي ارتدت قميص بلادها الأخضر في حالة من الفرحة العارمة للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتناولت صور حضورهما المباراة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين المسؤولين العرب بأن يخطوا على نفس الطريقة.

وأشاد مغردون بالرئيس الملغاشي، وتفاعله التلقائي، وتحرره من البروتوكولات الرسمية.

وقارن مدونون بين حيوية وشباب رئيس مدغشقر وبعض المسؤولين عن الرياضة في بعض الدول العربية الذين يتخطون سن الستين.

كما نالت تلقائية زوجته إعجاب كثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لافتا حضور الرئيس وزوجته على متن أكبر طائرة في العالم من طراز إيرباص 380 والتي تتسع لـ 800 راكب قادمة من مدغشقر وعليها حوالي 500 مشجع لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية.

وتولى راغولينا السلطة في وقت سابق من 2019، بعد أن كان على رأسها لفترة انتقالية سابقة بين عامي 2009 و2014.

وتعادل الفريقان الإفريقيان، بهدفين لمثليهما، في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية، ثم حسم منتخب مدغشقر التأهل عن طريق ركلات الترجيح، بنتيجة 4-2.

وصعد منتخب مدغشقر للمرة الأولى فى تاريخه إلى نهائيات أمم إفريقيا، ولم يتلق أي هزيمة، وتأهل متصدرا للمجموعة الثانية بعد فوزين على نيجيريا 2-0، وعلى بوروندي 1-0، وتعادل مع غينيا بهدفين لهدفين.

ولفتت نتائج مدغشقر في أمم إفريقيا الأنظار إلى تلك الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة، ويعيش أكثر من ثلثيهم تحت خط الفقر الدولي.

وبرزت مدغشقر في عالم الكرة مع تولي مواطنهم، أحمد الأحمد، منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كان حاضرا في مباراة التأهل إلى جانب رئيس البلاد.

وتستضيف مصر في الفترة بين 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز بطولة أمم إفريقيا.