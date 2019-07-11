الجزائر إلى نصف نهائي الكان بعد تخطيها ساحل العاج في مباراة مثيرة

بلغت الجزائر الدور نصف النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بفوزها على ساحل العاج 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في ربع النهائي في السويس الخميس.

وافتتح المنتخب الجزائري، أبرز المرشحين لإحراز اللقب، التسجيل في الدقيقة الـ 20 عبر سفيان فغولي، قبل أن يعادل جوناثان كودجيا في الدقيقة الـ62. وفي ركلات الترجيح، استفاد محاربو الصحراء بقيادة المدرب جمال بلماضي، من تصدي حارس مرماهم رايس مبلوحي للركلة الترجيحية الثالثة وإضاعة سيري داي للركلة الخامسة التي ارتدت من القائم الأيمن، ليبلغوا الدور نصف النهائي للبطولة للمرة الأولى منذ 2010.

وتلاقي الجزائر نيجيريا الأحد في القاهرة لمواصلة البحث عن لقب ثانٍ بعد 1990 على أرضها.

وخاض المنتخبان مباراة تعد من الأقوى في النسخة الثانية والثلاثين من البطولة القارية، وبقيت الندية فيها حتى الثواني الأخيرة بين الجزائر المرشحة الأبرز للقب 2019، وساحل العاج بطلة 1992 و2015.

وتفوق المنتخب الجزائري في الشوط الأول بهدف أتى بفضل انتزاع المهاجم بغداد بونجاح الكرة على مشارف المنطقة العاجية، ليحصل عليها رامي بنسبعيني على الجهة اليسرى ويحولها لداخل المنطقة، فتتحول مباشرة من فغولي الى داخل شباك الحارس العاجي سيلفان غبوهوو.

وفي الثواني الأولى من الشوط الثاني، حصل الجزائريون على فرصة مثالية لتعزيز النتيجة بعدما انتزع بونجاح ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل الحارس العاجي، لكن مهاجم فريق السد القطري الذي انبرى بنفسه للركلة، سددها عالية لتلامس العارضة وتتابع طريقها الى خارج المرمى.

ودفع مقاتلو الصحراء ثمن الركلة المهدورة بعد نحو ربع ساعة، عندما شنت ساحل العاج هجمة سريعة قادها ولفريد زاها، ومرر خلالها الكرة الى كودجيا الذي راوغ بمجهود فردي رائع، وسدد بالقدم اليسرى بقوة من داخل المنطقة، مكبدا الجزائر أول هدف في مرماها في البطولة.

وبعدما امتدت المباراة لركلات الترجيح، منح مبولحي زملاءه الأفضلية بالتصدي للثالثة التي نفذها ولفريد بوني. وسنحت للجزائري يوسف بلايلي فرصة حسم النتيجة عندما انبرى للركلة الخامسة لفريقه لكنها ارتدت من القائم الأيمن، قبل أن يتقدم سيري داي لتنفيذ الركلة الخامسة لساحل العاج، وترتد من القائم ذاته معلنة تأهل الجزائر لنصف النهائي.