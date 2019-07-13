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التركية "نظمية مراتلي" تحقق المرتبة الثانية عالمياً برفع الأثقال

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.07.2019 21:25
آخر تحديث في 14.07.2019 03:14

فازت البطلة التركية "نظمية مراتلي"، بالميدالية الفضية، في بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة والمقامة في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وأوضح الاتحاد التركي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، في بيان السبت، أن البطلة التركية مراتلي حققت المرتبة الثانية في بطولة العالم لرفع الأثقال، برفعها 116 كغ.

وأضاف الاتحاد أن المرتبة الأولى كانت من نصيب البطلة الصينية "لينغلينغ غو" برفعها 118 كغ، في حين فازت البطلة النيجيرية "لطيفات التيجاني" بالمرتبة الثالثة.

الجدير بالذكر، أن البطولة يشارك فيها 450 رياضيا من 79 دولة، وتنتهي البطولة بتاريخ 20 يوليو/تموز الجاري.

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