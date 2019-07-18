بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول.. الكاف يهدد بنقل مقره من مصر

هدد الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بنقل مقر الاتحاد القاري للعبة من مصر لمواجهة موظفي الاتحاد الأجانب صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول.

صرح بذلك رئيس الاتحاد، المالغاشي أحمد أحمد، الخميس، في كلمة أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد القاري للعبة في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام غدًا الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال.

وفي كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية، وجه أحمد أحمد الشكر لمصر على دعم تنظيم أمم إفريقيا، خاصة وأن الملاعب في مصر نالت إشادة جميع اللاعبين بسبب جودتها وتميزها.

وقال أحمد أحمد في كلمته "العاملون (موظفو الاتحاد الإفريقي الأجانب‎) لا يحصلون على تأشيرة عمل ويلجأون إلى التأشيرات السياحية مما يدفعنا للتفكير إلى نقل مقر الكاف من مصر".

ورد المصري هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لـ"الكاف" في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية "الأمر يستوجب موافقة برلمانية في مصر".

وأضاف في كلمته "مصر تحملت الكثير على عاتقها في الفترة الماضية واجتازت تحديًا كان يراه البعض مستحيلًا ونظمت واحدة من أنجح البطولات في تاريخ الأمم الإفريقية في فترة زمنية وجيزة مدتها أربعة أشهر".

وأوضح "مصر ستواصل الوقوف بجانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويضع الجميع يدًا بيد من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو تطوير اللعبة والارتقاء بها لرسم البسمة على وجوه جميع أبناء القارة السمراء".