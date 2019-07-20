جسر جوي بين القاهرة والجزائر لإعادة المشجعين الجزائريين

بدأت السلطات الجزائرية أمس حملة واسعة لإعادة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم من مصر إلى بلادهم عبر جسر جوي يستمر السبت والأحد.

جاء ذلك وفق بيان لشركة الخطوط الجوية السبت، أفاد أن عملية إعادة المشجعين من مصر انطلقت ليلة الجمعة إلى السبت (مباشرة عقب انتهاء المباراة النهائية ضد السنغال).

وأضاف أن خمس طائرات للجوية الجزائرية غادرت مطار القاهرة الدولي حتى الساعة 09:00 تغ.

ولفت إلى أن إعادة الجماهير الجزائرية ستستمر يومي السبت والأحد، مشيرا إلى تجنيد إمكانات هامة مادية وبشرية من طرف الشركة لإنجاح العملية.

وقبل أيام، أعلنت السلطات إقامة جسر جوي بـ 28 طائرة، لنقل نحو 5 آلاف من مشجعي المنتخب الوطني إلى نهائي الأمم الإفريقية بمصر.

وخصصت الجوية الجزائرية، 13 طائرة لنقل المشجعين، إضافة إلى 6 طائرات لشركة طيران الطاسيلي، فرع شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات.

كما خصصت وزارة الدفاع 9 طائرات، انطلقت من مطارات مختلفة بالبلاد، وخصوصا من مدن الجنوب.

وتغلبت الجزائر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف، وقعه المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وبهذا التتويج القاري، تكون الجزائر أحرزت كأسها الإفريقية الثانية، بعد التي حققتها على أرضها سنة 1990.

وغمرت الفرحة مدن وقرى الجزائر عقب تتويج الخضر بأمم إفريقيا، وامتدت لتشمل عدة مدن فرنسية على غرار جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.