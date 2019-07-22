فريق طرابزون سبور التركي يهدي قميصه الجديد لنجم "برشلونة" بيكيه

وعد نادي "طرابوزن سبور" التركي لكرة القدم، الاثنين، بإهداء قميصه الرمادي الجديد إلى مدافع نادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، بعد أن روّج الأخير للفيديو الدعائي الخاص بقميص النادي الجديد على منصات التواصل الاجتماعي.



وكتب النادي التركي على موقع "تويتر": "شكرا بيكيه، سنرسل لك ولأسرتك قميصنا الرمادي الجديد، كتحية من طرابزون سبور إلى البلوغرانا برشلونة (قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بمدينة برشلونة وتابعة لنادي برشلونة)".



ورد بيكيه التحية، قائلا بالتركية: "تشكور إديريم (شكرا لكم)".

والأسبوع الماضي، أطلق "طرابزون سبور" الحملة التعريفية بقميصه الجديد، عبر شريط مصور يظهر إحدى الأمهات وهي تقوم بحياكة قميص رمادي جديد لابنها ليلعب مع رفقائه كرة القدم، ليصبح فيما بعد هو الزي الرسمي الجديد لفريق "طرابزون سبور".وشارك النجم الإسباني بيكيه (32 عاما) الفيديو الدعائي لقميص "طرابزون سبور" الجديد على حسابه في "تويتر"، السبت الماضي.

وأشاد بالفيديو التعريفي، قائلا بالإسبانية: "إذا كنت تحب كرة القدم، ولعبتها في الشارع، فستتدفق دموعك، (عمل) رائع!".

Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi "keşan" motiflerini formamıza gururla işledik! Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. 😊 Biliyoruz ki #yanyana durursak #bizbize yeteriz!



Gri formamız, yarın öğleden sonra TS Club'lar ve online mağazamızda! ❤💙 pic.twitter.com/NoKaiIfXQt — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 19, 2019





يشار أن الفيديو الدعائي لقميص "طرابزون سبور" الجديد حظى باهتمام جماهيري واسع، إذ حقق مشاهدات فاقت العشرة ملايين مشاهدة، كما تم بيع 15 ألف قميص خلال ال24 ساعة الأولى التي تلت الكشف عنه.



والقيمص الجديد للنادي التركي مطرز بالطريقة التقليدية لمنطقة البحر الأسود، شمالي تركيا.