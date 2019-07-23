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مصارعة تركية تفوز بميدالية ذهبية في مهرجان الشباب الأوروبي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.07.2019 15:07
الحكم يعلن فوز المصارعة التركية أمينة جقمق (الأناضول) الحكم يعلن فوز المصارعة التركية "أمينة جقمق" (الأناضول)

فازت، أمس، بطلة المصارعة التركية "أمينة جقمق" بميدالية ذهبية في مسابقات مهرجان الصيف الأوروبي الخامس عشر للشباب، المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجاء فوز "جقمق" على منافستها الرومانية "آنا ماريا بيرفو" في نهائيات وزن 49 كغ للسيدات، في اليوم الثاني من المهرجان. ويعد فوز البطلة "جقمق" بالميدالية الذهبية، أول انتصار تحققه خلال مسيرتها الرياضية.

كما فاز المصارع التركي "أوميت جوبان" بالميدالية الفضية خلال المسابقات التي أقيمت يوم الأحد، وهو اليوم الأول الذي انطلقت فيه البطولة.

يذكر أن مهرجان الصيف الأوروبي الخامس عشر للشباب، الذي ينتهي في 27 يوليو، يضم رياضيين من 48 دولة، يتنافسون في 10 رياضات مختلفة.

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