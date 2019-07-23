وفاة الملاكم الروسي داداشيف إثر إصابته في الرأس

توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف (28 عامًا)، الثلاثاء، إثر إصابة خطيرة تعرض لها خلال مباراة أمام خصمه البورتوريكي، سابريل ماتياس، السبت الماضي.

وقال الاتحاد الروسي للملاكمة، في بيان إن داداشيف خاض السبت الماضي مباراة ضد خصمه البورتوريكي، سابريل ماتياس، بمدينة "أوكسون هيل" بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأضاف البيان أن الملاكم الروسي فقد وعيه بعد إيقاف النزال من قبل مدربه بعد الجولة الـ11، لتلقيه الكثير من الضربات.

ولفت البيان أن داداشيف نقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف، حيث خضع لعملية جراحية بسبب إصابته بوذمة دماغية.

وأشار البيان أن قلب الملاكم لم يتحمل، وتوفي اليوم بعد دخوله في غيبوبة.

وحقق مكسيم داداشيف 13 انتصارًا خلال مسيرته الرياضية، دون أن يتعرض لأي خسارة قبل النزال الأخير.