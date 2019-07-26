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أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين من قبل مجهولين في لندن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.07.2019 11:33
آخر تحديث في 26.07.2019 20:54
أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين من قبل مجهولين في لندن

تعرض لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، الخميس، لهجوم مسلح بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصاب بأذى، بحسب إعلام محلي.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد هاجم شخصان مجهولان على دراجة نارية، السيارة التي يقودها أوزيل برفقه زميله اللاعب البوسني سعيد كولاسيناك، في منطقة "غولديرز غرين" شمالي لندن.

وأضافت أن أوزيل ترك سيارته وتوجه إلى مطعم تركي في المدينة طلبا للمساعدة، حيث سارع موظفو المطعم بالخروج لملاحقة المهاجمين، إلا أنهما فرا بعيدا.

وأضاف شهود عيان للصحيفة، أن شخصين يرتديان ملابس سوداء ويقودان دراجة نارية، هاجما أوزيل، ولم يتم التعرف عليهما بسبب ارتدائهما لخوذة الرأس.

وأشارت الصحيفة، أنه تم استدعاء الشرطة لمكان الحادث، وأخذت إفادة كلا اللاعبين، مؤكدة أن أوزيل وكولاسيناك لم يصابا بأذى وهما في صحة جيدة.

والنجم أوزيل (30 عامًا) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وحقق معه عدة بطولات.

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