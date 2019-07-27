المنتخب التركي للجودو يحرز ذهبيتين في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي

فاز المنتخب التركي للجودو بذهبية مسابقة الفرق المختلطة، السبت، في ختام مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي (EYOF 2019) الذي تستضيفه العاصمة الأذرية باكو.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد التركي للجودو أن منتخب بلاده فاز بالذهبية بعد تغلبه في النهائي على نظيره الروسي بنتيجة 4-0.

وأشار البيان إلى فوز موسى شيمشيك وهلال أوزتورك منير إرتوغ في مباريات الذكور وصيلا إرسين في مباريات الإناث.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب التركي للجودو، حصد الميدالية الذهبية بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات إيطاليا وجورجيا وروسيا.

كانت فعاليات النسخة الـ15 لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي (EYOF 2019)، انطلقت في باكو، الأحد الماضي، واختتمت اليوم.

وشارك في المهرجان أكثر من 3500 رياضي يمثلون 50 بلدا، فيما تنافس الرياضيون الأتراك مع نظرائهم من البلدان الأخرى في 9 رياضات مختلفة.