تركيا تحصد 27 ميدالية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي

حصدت تركيا، 27 ميدالية بينها 11 ذهبية، في ختام مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي (EYOF 2019) في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وفي اليوم السابع والأخير، من مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي، تغلب المنتخب التركي للجودو على نظيره الروسي بنتيجة 4 مقابل لا شيء، في مسابقة الجودو المختلطة، ليحصد الميدالية الذهبية.

فيما اكتفت تركيا بالميدالية الفضية إثر خسارتها أمام إسبانيا، في نهائي مسابقة كرة السلة للرجال بنتيجة 52 مقابل 65.

وفي منافسات الكرة الطائرة، انتزعت سيدات تركيا برونزية، بعد تغلبها على إيطاليا بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة، حصدت تركيا 27 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضية، 10 برونزية) في إطار منافساتها في 9 رياضات، ضمن المهرجان الذي شاركت فيه بـ 126 رياضيا ورياضية، وهي أفضل نتيجة تحققها في تاريخها بالمهرجان.

وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة، بعد روسيا وبريطانيا، في عدد الميداليات، حيث حصد الروس 66 ميدالية بينها 28 ذهبية و17 فضية و21 برونزية، فيما حصد البريطانيون 25 ميدالية بينها 11 ذهبية و12 فضية و برونزيتان.

وينظم مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي مرة كل عامين منذ 1991.