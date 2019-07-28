تركيا تحصد 5 ميداليات ببطولة "أوليج كارفيف" للمصارعة الرومانية

حصدت تركيا 5 ميداليات في ختام بطولة أوليج كارفيف للمصارعة الرومانية، التي أقيمت في بيلاروسيا على مدار 3 أيام.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد التركي للمصارعة، الأحد، أنه في ختام البطولة في العاصمة البيلاروسية مينسك، نالت تركيا 5 ميداليات (ذهبية و4 فضيات).

وأوضح أن تركيا حصلت في ختام البطولة، على المركز الثالث، بعدد الميداليات، بعد بيلاروسيا، وروسيا.

وأضاف أنه في اليوم الأخير من البطولة، ظفر المصارع التركي عثمان يلدريم، بالميدالية الذهبية لوزن 130 كغ.

فيما حصل المصارعان التركيان، أحمد أويار، لوزن 60 كغ، ودوغان غوك طاش، لوزن 87 كغ، على ميدالية فضية لكل منهما.

وفي منافسات البطولة، السبت، نال المصارعان التركيان إمره قوش، لوزن 82 كغ، وسليمان دميرجي، لوزن 97 كغ، ميدالية فضية لكل منهما.