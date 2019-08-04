ألمان سيتي بطلا لكأس السوبر الإنجليزي للمرة السادسة على حساب ليفربول

توج فريق مانشستر سيتي، الأحد، بلقب بطولة الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي) لكرة القدم للمرة السادسة في التاريخ والثانية على التوالي.

وتغلب المان سيتي على منافسه ليفربول بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

قدم الفريقان مباراة قوية في شوطها الأول، ونجح المان سيتي في التقدم بهدف مبكر عن طريق رحيم سترلينغ في الدقيقة ال 12.

حاول ليفربول العودة بعد الهدف وكثف من هجومه، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم المان سيتي.

في الشوط الثاني، نجح ليفربول في السيطرة على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة واعتمد السيتي على الهجوم المرتد ولكنه لم يكن بالخطورة المطلوبة.

وتمكن ليفربول من تعديل النتيجة بهدف رائع من الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة ال 78.

وواصل ليفربول ضغطه بعد الهدف، وكان قريبا من إضافة الثاني في أكثر من مناسبة، ولكن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل.

ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي حسمها مان سيتي بنتيجة 5-4.

أحرز خماسية السيتي، الألماني إلكاي غوندوغان والبرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودين والأوكراني أوليكساندر زينشينكو والبرازيلي غابرييل خيسوس.

فيما سجل ضربات الترجيح الأربع لليفربول كل من، السويسري شيردان شاكيري وآدام لالانا وأليكس أوكسليد تشامبرلين والمصري محمد صلاح، فيما أهدر الهولندي جيورجينهو فاينالدوم.

وتقام كأس السوبر الإنجليزي في مستهل كل موسم بين بطلي الدوري (البريميرليغ) وكأس الاتحاد في الموسم السابق، لكن نظرا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقبين، تمت الاستعانة بوصيف الدوري وهو ليفربول.‎