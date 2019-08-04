فاز المنتخب التركي للهوكي تحت الماء، ببطولة أوروبا للرجال، بعد تغلبه في النهائي على نظيره الفرنسي.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد التركي للهوكي تحت الماء، الأحد، تغلب المنتخب التركي على نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1.

وأضاف البيان، أن المنتخب التركي استحق الفوز بالبطولة، التي نظمت في مدينة "كاستيلون"، غربي إسبانيا، بإشراف الاتحاد الدولي للأنشطة تحت المائية.

وأوضح أن لاعبي المنتخب قدموا أداء جيدا في جميع المباريات، وذلك خلال الفترة ما بين 27 يوليو/ تموز الماضي و4 أغسطس/ آب.

وتقدم بالشكر لجميع أفراد المنتخب على مجهوداتهم الكبيرة، ولوزارة الشباب والرياضة التركية، على الدعم والمساندة.

واحتل المنتخب البريطاني المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الإسباني بنتيجة 4-2.