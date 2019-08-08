فريق غلاطة سراي يتوج بلقب السوبر التركي للمرة الـ16

توج فريق غلاطة سراي، الأربعاء، بلقب كأس السوبر التركي لكرة القدم للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وتغلب غلاطة سراي على منافسه بلدية آق حصار سبور بهدف نظيف.

قدم الفريقان مباراة قوية، وجاء الشوط الأول سريعًا من الطرفين، ونجح غلاطة سراي في التقدم بهدف عن طريق المغربي يوسف بلهندة في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وحاول أق حصار في الشوط الثاني أن يعود في النتيجة وأن يحقق التعادل؛ لكن فشلت محاولاته ليتوج غلاطة سراي باللقب.

ويعد غلاطة سراي أكثر من توج بالسوبر التركي لـ 16 مرة، يليه فنربهتشه بـ 9 ألقاب، ثم طرابون سبور وبشيكطاش بـ8 ألقاب لكل منهما.