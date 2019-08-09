لدواع أمنية.. أوزيل و كولاسيناك يغيبان عن افتتاحية "البريميرليغ"

أعلن نادي أرسنال، الجمعة، غياب ثنائي الفريق الكروي الألماني مسعود أوزيل و البوسني سعيد كولاسيناك عن مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) أمام نيوكاسل يونايتد لـ"دواع أمنية".

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للدوري المحلي.

وأضاف بيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، أن التحقيقات الأمنية "مازالت جارية في حادثة التعدي عليهما مؤخرًا".

وتعرض أوزيل وهو من أصول تركية، برفقة كولاسيناك، لهجوم مسلح بالسكاكين مؤخرا من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصابا بأذى، بحسب إعلام محلي.