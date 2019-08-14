“يويفا" تعرب عن سعادتها باستضافة إسطنبول مباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وليفربول

أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن سعادته باستضافة مدينة إسطنبول التركية لمباراة السوبر الأوروبي النسخة الـ (44) في افتتاح المباريات الأوروبية لموسم 2019 /2020.

وقال الاتحاد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رائع أن نعود لهذه المدينة الجميلة والشهيرة لكرة القدم في مباراة كأس السوبر الليلة".

ويستضيف ملعب "فودافون أرينا" بمدينة إسطنبول، مساء الأربعاء، المباراة التي تجمع بين الإنجليزيين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي (يوربا ليغ).‎

والثلاثاء، وجه المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول التحية باللغة التركية لعُشاق كرة القدم في تركيا، قبيل المباراة.

وكتب صلاح في تغريده على توتير باللغة التركية "Merhaba Türkiye" (مرحبا تركيا)، بعد وصول فريقه إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة.

وتفاعلت الجماهير التركية بتغريدة صلاح بشكل كبير، حيث نالت التغريدة عشرات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير.