تأهل فريق طرابزون سبور التركي، اليوم الخميس، إلى الدور المؤهل للمجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يورويا ليغ) بعد تغلبه على منافسه التشيكي سبارتا براغ بهدفين لهدف في إياب الدور التمهيدي الثالث للبطولة القارية.

وجاء تأهل طرابزون سبور إلى الدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأحرز ثنائية طرابزون سبور، النرويجي الكسندر سورلوت والتشيكي فيليب نوفاك في الدقيقتين الـ 11 و90، بينما جاء هدف سبارتا براغ الوحيد عبر ألكسندر هولزيك في الدقيقة الـ 78.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز لودوجوريتس رازجراد البلغاري على ذا نيو سينتس الويلزي برباعية نظيفة، وهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي على نورشوبينج السويدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل للدور المؤهل إلى المجموعات فريقي هبوعيل بئر السبع، و لودوجوريتس رازجراد.

وفي البطولة نفسها ودّع فريق ملاطيا سبور التركي، الخميس، منافسات البطولة على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي الثالث للبطولة القارية.

وجاء خروج ملاطيا سبور من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف لثلاثة أهداف.

وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد لملاطيا سبور عبر المقدوني اديس جاهوفيتش في الدقيقة السابعة