الفرنسي نزونزي ينضم من روما الإيطالي إلى غلاطه سراي التركي على سبيل الإعارة

أعلن نادي روما الإيطالي، الجمعة، رحيل لاعب كرة القدم الفرنسي ستيفن نزونزي إلى غلاطه سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وقال بيان منشور على الموقع الرسمي للنادي: "ستيفين نزونزي ينتقل على سبيل الإعارة إلى الفريق التركي غلاطه سراي".

وأضاف البيان: "تمت إعارة نزونزي لموسم واحد مع خيار شراء اللاعب بصفة نهائية مقابل 16 مليون يورو، قبل نهاية فترة الإعارة".

وأوضح البيان "غلاطه سراي لديه خيار تمديد الإعارة لمدة 12 شهرًا إضافية حتى 30 يونيو / حزيران 2021، مقابل 500 ألف يورو".

وانضم نزونزي إلى روما في صيف 2018، وتمكن خلال الموسم الماضي من المشاركة في 39 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها الفريق، سجل خلالها هدفا واحدا فقط.