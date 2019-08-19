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بداية مخيبة لباشاك شهير مع خسارته أمام ملاطيا سبور بثلاثية نظيفة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.08.2019 10:58
آخر تحديث في 19.08.2019 11:05
بداية مخيبة لباشاك شهير مع خسارته أمام ملاطيا سبور بثلاثية نظيفة

حقق فريق ملاطيا سبور، الأحد، انتصارًا على ضيفه باشاك شهير بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، انتزع ملاطيا سبور أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالمسابقة المحلية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 68 لتشهد التقدم لملاطيا سبور عبر البرازيلي غويليرمي كوستا ماركيس.

وأضاف ملاطيا سبور الهدفين الثاني والثالث عن طريق المقدوني اديس جاهوفيتش والإيفواري موريكي فوفانا في الدقيقتين 87 و90.

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