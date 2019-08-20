"فيفا" يوافق على طلب العراق خوض التصفيات المزدوجة في البصرة

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء الأخضر للعراق من أجل خوض مباريات منتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، على ملعب البصرة الدولي، بحسب بيان مقتضب للاتحاد العراقي الثلاثاء.

ونشر الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك الثلاثاء أن "فيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة بقرار فيفا، معتبرا أن الاتحاد القاري كان سباقا في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية.

وفي هذا السياق، قال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف "تسلمنا اليوم رسمياً إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بإقامة مباريات المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة على ملعب البصرة الدولي".

وأضاف خلف أن "الاتحاد الدولي استند إلى زيارة التقييم التي قام بها مؤخراً وفد من الفيفا إلى مدينة البصرة وأربيل وكربلاء وتفقد ملاعبها".

وكان الاتحاد الدولي طلب الشهر الماضي من نظيره العراقي تحديد ملعب خارج البلاد لإقامة مباريات العراق "لأسباب أمنية" بحسب ما جاء في الخطاب.

غير أن الاتحاد العراقي احتج على ذلك وتقدم بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، قبل أن يجمدها على هامش زيارة وفد الفيفا الشهر الحالي، بحسب مصدر في الاتحاد العراقي.

ومع طلب الفيفا، سرت تكهنات في الأوساط الرياضية المحلية عن احتمال عودة الحظر على الملاعب العراقية مجددا، خصوصاً وأن مصادر عدة أشارت لفرانس برس عن استياء الاتحاد الدولي من وضع الملاعب في العراق والمخالفات التي لم تتم معالجتها.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان ان الاخير كان على الدوام داعماً حقيقياً للمطالب العراقية باستضافة المباريات الدولية الرسمية "تمت الموافقة بالفعل على إقامة مباريات الأندية العراقية ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الإتحاد الآسيوي في العراق على امتداد الشهور الماضية، كما قرر الإتحاد الآسيوي منح العراق استضافة مباريات مجموعته في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، مما يؤكد أن الإتحاد الآسيوي كان سبّاقاً في تفعيل قرار رفع الحظر الدولي المفروض على العراق".

ويستهل المنتخب العراقي التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا بمواجهة نظيره البحريني في المنامة في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضاً إيران وكمبوديا وهونغ كونغ.