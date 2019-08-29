القرعة تضع غلاطة سراي التركي في مجموعة "الموت" بأبطال أوروبا

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الخميس، عن وقوع فريق غلاطة سراي التركي في مجموعة "الموت".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة موناكو الفرنسي.

ووقع غلاطة سراي في المجموعة الأولى بجانب فرق باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي.

وجاءت مجموعة ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) سهلة نسبيًا حيث سيلعب في المجموعة الخامسة بجانب فرق نابولي الإيطالي وريد بول سالسبورغ النمساوي وجينك البلجيكي.

بينما سيلعب وصيف النسخة الماضية نادي توتنهام الإنجليزي في مجموعة متوازنة وهي الثانية مع فرق بايرن ميونيخ الألماني وأولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي.

وجاءت مجموعة مانشستر سيتي الإنجليزي سهلة في الثالثة بجانب فرق شاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتلانتا الإيطالي، بينما سيلعب يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الرابعة بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وسيخوض برشلونة الإسباني فعاليات البطولة في المجموعة السادسة مع فرق بوروسيا دورتموند الألماني وانتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وهي مجموعة صعبة.

وضمت المجموعة السابعة فرق زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني، بينما ضمت المجموعة الثامنة والأخيرة فرق تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

كما جرت العادة، حرص "اليويفا" على عدم وضع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة، ليستمر ذلك حتى بداية الدور ربع النهائي، حيث يمكن حينها لأي فريقين من دولة واحدة مواجهة بعضهما.

كما تقرر أيضًا توجيه الفرق الروسية في القرعة بعيدًا عن نظيراتها الأوكرانية، حيث لن تتضمن مجموعة واحدة فريقين من البلدين، لدواعٍ أمنية وسياسية.

ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.

وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي، الذي ستجرى قرعته بعدها بـ5 أيام فقط.