نيمار يتمرن مع سان جرمان وسط معلومات عن إتمام صفقة عودته الى برشلونة

شارك النجم البرازيلي نيمار بعد ظهر الخميس في تمارين فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، وسط تقارير تتحدث عن التوصل الى اتفاق بين الأخير وبرشلونة الإسباني من أجل عودته الى صفوف النادي الكاتالوني.

وكان نيمار آخر اللاعبين الذين نزلوا الى الملعب الخميس من أجل المشاركة في الحصة التمرينية التي تابعها عدد كبير من وسائل الإعلام ونُقلت مباشرة على القناة التلفزيونية الخاصة بنادي العاصمة الباريسية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية في وقت سابق الخميس أن سان جرمان توصل أخيرا الى اتفاق مع برشلونة من أجل أن يستعيد الأخير خدمات النجم البرازيلي الذي تركه قبل عامين للالتحاق ببطل "ليغ 1" في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ومن جهتها، ذكرت إذاعة "راك 1" الكاتالونية أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو موجود حاليا في موناكو وسيجتمع بمسؤولي سان جرمان، وذلك على هامش قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشف المدير الرياضي لبرشلونة خافيير بورداس الثلاثاء أن ناديه اقترب من استعادة خدمات النجم البرازيلي بعد مفاوضات بين الجانبين، موضحا للصحافيين بعيد عودته من باريس حيث اجتمع بمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية "لا اتفاق حتى الآن. ما زلنا نفاوض لكننا نعتقد بأننا ندنو (من اتمام الصفقة)".

وعندما سئل ما اذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي اكتفى بالقول "نعم، بكل تأكيد". وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فان برشلونة عرض مبلغا مقداره 170 مليون على ان يتم تسديده على دفعتين وربما يتضمن لاعبا او لاعبين ينتقلان في الاتجاه المعاكس.

وكان النادي الكاتالوني أوفد لاعبه السابق الفرنسي إريك ابيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبورداس الى باريس الثلاثاء للتفاوض حول عودة نيمار. كما حضر اللقاء ايضا مدير اعمال نيمار بيني زاهافي، في حين كان من الجانب الباريسي المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان.

واشارت تقارير بان نيمار ابلغ ليوناردو الاثنين بانه يريد الانتقال الى برشلونة وليس الى أي نادٍ آخر.