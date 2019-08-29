هتافات عنصرية تتسبب بتوقف مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم

تسببت هتافات عنصرية لجمهور مرسيليا ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب "أليانز ريفيرا"، في توقف مباراة مرسيليا ومضيفه نيس الأربعاء في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل أن يستأنفها بعد نحو 10 دقائق.

وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء "لاعبو مرسيليا"...

وقال المذيع في الدقيقة 22 "نطالبكم بالتوقف عن إطلاق هذه العبارات المهينة، وإلا ستتوقف المباراة"، ثم تدخل في الدقيقة 25 ما دفع الحكم بالتحدث إلى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مرسيليا ستيف مانداندا.

ودخل اللاعبون إلى غرف الملابس على وقع هتافات "رابطة الدوري"...

وكانت مباراة نانسي ولومان في دوري الدرجة الاولى قد توقفت في 16 الجاري لدقائق قليلة، بالإضافة الى مباراتي بريست مع رينس وموناكو مع نيم في الدرجة الأولى الأسبوع الماضي.