القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

يويفا تكشف عن شعار نهائي كأس أبطال أوروبا بإسطنبول

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 29.08.2019 16:40
آخر تحديث في 29.08.2019 16:41
يويفا تكشف عن شعار نهائي كأس أبطال أوروبا بإسطنبول

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عن شعار نهائي كأس أبطال أوروبا الذي تستعد مدينة "إسطنبول" التركية لاستضافته عام 2020.

وأشار الاتحاد في بيان له الخميس، إلى أن الشعار جرى إعداده للمباراة النهائية المقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول، يوم 30 مايو/ أيار القادم.

وقال إنه سيتم التعريف بالشعار خلال مراسم قرعة مرحلة المجموعات التي ستقام مساء الخميس في موناكو الفرنسية.

ويظهر في الشعار وقت غروب الشمس في إسطنبول، ورموز معالم هامة في المدينة مثل "برج غلاطة" و"ديكيلي طاش" ومضيق البوسفور، ومسجد وقناة مائية.

ووضع الكأس في منتصف الشعار، وكتب تحته "نهائي إسطنبول 20"، وفي الأعلى شعار دوري أبطال أوروبا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تسببت هتافات عنصرية لجمهور مرسيليا ورفع لافتات ضد المثليين على...
مختارات