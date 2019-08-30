انطلاق المهرجان الدولي لتسلق الصخور في طرابزون التركية

انطلقت، الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الدولي لتسلق الصخور في ولاية طرابزون شمالي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 300 رياضي من 7 دول، هي سويسرا، وهولندا، وإيران، وجورجيا، وألمانيا، وروسيا، فضلا عن تركيا.

ويقام المهرجان في منطقة "دوزكوي" في طرابزون، بتنظيم من اتحاد متسلقي الجبال التركي، ورعاية ولاية وبلدية المدينة.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، قال المدير بوزارة الشباب والرياضة التركية، يوسف جبي إن ولاية طرابزون باتت مدينة رياضة بعد أن اشتهرت بتنظيم عديد من المهرجانات والفعاليات الدولية.