طرابزون سبور التركي يتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"

انتزع فريق طرابزون سبور التركي، الخميس، بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وخسر طرابزون سبور من ضيفه أيك أثينا اليوناني بثنائية نظيفة في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

ورغم الهزيمة، تأهل طرابزون بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب حيث انتهى اللقاء الأول بينهما في الأراضي اليونانية بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.

بادر الفريق اليوناني بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 24 عن طريق الكرواتي ماركو ليفايا.

ولم يمر على الهدف الأول طويلًا، فبعدها بست دقائق احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لأيك أثينا نفذها بيتروس مانتالوس في المرمى مسجلًا الهدف الثاني.

ونجح بعدها لاعبو طرابزون سبور في تضييق المساحات للخروج بتلك النتيجة، والتأهل إلى مرحلة المجموعات وهو ما تحقق بالفعل.