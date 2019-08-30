"يوروبا ليغ".. مجموعة متوازنة لبشيكطاش وطرابزون وصعبة لباشاك شهير

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، الجمعة، التي أقيمت في موناكو الفرنسية عن وقوع الثنائي التركي بشيكطاش و طرابزون سبور في مجموعتين متوازنتين، بينما وقع باشاك شهير في مجموعة صعبة.

ووقع طرابزون سبور في المجموعة الثالثة بجانب فرق بازل السويسري وكراسنودار الروسي وخيتافي الإسباني، بينما سيلعب بشيكطاش في المجموعة الحادية عشرة بجانب فرق سبورتنغ براغا البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي و سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وسيخوض باشاك شهير مرحلة المجموعات بالمجموعة العاشرة مع فرق روما الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني و فولفسبيرجر النمساوي.

وسيلعب أرسنال في المجموعة السادسة مع اينتراخت فرانكفورت الألماني وستاندرليج البلجيكي وفيتوريا غيماريش البرتغالي، بينما يلعب مانشستر يونايتد في المجموعة الثانية عشرة بجانب فرق أستانا بطل كازاخستان و بارتيزان الصربي وألكمار الهولندي.

وضمت المجموعة الأولى فرق إشبيلية الإسباني وأبويل نيقوسيا القبرصي و كاراباج أغدام بطل أذربيجان و دوديلانج بطل لوكسمبورغ، وسيلعب في المجموعة الثانية فرق دينامو كييف الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي ومالمو السويدي و لوجانو السويسري.

وسيخوض سبورتنغ لشبونة البرتغالي في المجموعة الرابعة بجانب أيندهوفن الهولندي و روزنبرج النرويجي ولاسك النمساوي، وسيلعب لاتسيو الإيطالي في المجموعة الخامسة مع فرق سيلتيك الاسكتلندي ورين الفرنسي وكلوج الروماني.

وضمت المجموعة السابعة فرق بورتو البرتغالي ويانج بويز السويسري وفينورد الهولندي ورينغرز الاسكتلندي، وفي المجموعة الثامنة فرق سسكا موسكو الروسي ولودوجوريتس البلغاري واسبانيول الإسباني و فيرينكفاروس المجري.

وسيلعب في المجموعة التاسعة فرق فولفسبورغ الألماني وجينت البلجيكي وسانت ايتيان الفرنسي و أوليكساندريا الأوكراني.

تنطلق منافسات مرحلة المجموعات يوم 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتنتهي يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتُجرى بعدها بـ4 أيام قرعة دور الـ32 بمدينة نيون السويسرية.