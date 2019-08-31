المنتخب العراقي لكرة القدم يفوز بأول بطولة تقام في الأراضي الفلسطينية

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم ببطولة نظمها اتحاد غرب آسيا للشباب في كرة القدم، وتقام للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية، بفوزه الجمعة على الإمارات بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا.

وشارك في البطولة ستة منتخبات عربية هي الأردن، فلسطين، قطر، البحرين، الإمارات والعراق.

بلغ العراق النهائي عقب فوزه على الأردن بركلات الترجيح 4-2، فيما وصل المنتخب الإماراتي بعد فوزه بالركلات الترجيحية ايضا على المنتخب الفلسطيني 4-1.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز المنتخب الأردني على نظيره الفلسطيني 3-صفر.

وهذه هي المرة الأولى تقام فيها بطولة بمشاركة فرق عربية على الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يطالب فيه المنتخب الفلسطيني اعتماد ملعبه البيتي.

وأقيمت كافة المباريات على ملعب فيصل الحسيني الذي يقع في بلدة الرام في الضفة الغربية الملاصقة تماما لمدينة القدس.