ركلتا جزاء تمنحان فالنسيا فوزه الأول في الدوري الإسباني

حقق فالنسيا فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتفوقه بثنائية نظيفة على ضيفه ريال مايوركا بركلتي جزاء سجلهما دانيال باريخو، وذلك في مباراة ضمن المرحلة الثالثة أقيمت الأحد.

وكان فالنسيا قد اكتفى خلال المرحلتين السابقتين بتعادل 1-1 مع ريال سوسييداد في المرحلة الافتتاحية، والخسارة صفر-1 أمام سلتا فيغو في الثانية، قبل أن يتمكن من تحقيق النقاط الثلاث للمرة الأولى اليوم.

وتوزع هدفا فالنسيا على مدى الشوطين في مباراة الأحد، اذ نال الفريق ركلة الجزاء الأولى في ختام الشوط الأول بخطأ ارتكبه أنطونيو رايو على الفرنسي فرانسيس كوكلان داخل منطقة الجزاء، نفذها القائد باريخو بنجاح في مرمى الحارس مانويل (43).

أما الهدف الثاني، فأتى في الدقيقة الـ 57 بعد احتساب ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد على العاجي لاغو جونيور داخل منطقة الجزاء.

وبحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات، بات في رصيد باريخو 23 ركلة جزاء في الأعوام العشرة الأخيرة، أكثر من أي لاعب اسباني في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وانكلترا).