فالكاو يصل إسطنبول لإتمام صفقة انتقاله إلى غلاطة سراي التركي

وصل لاعب كرة القدم الكولومبي رادميل فالكاو، الأحد، مدينة إسطنبول لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف نادي غلاطة سراي التركي، قادما من نادي موناكو الفرنسي.

وكان في استقبال طائرة فالكاو (33 عامًا) التي حطت في مطار أتاتورك قادمة من فرنسا، رئيس غلاطة سراي عبد الرحيم ألبيرق، وآلاف من مشجعي النادي التركي.

وترجل فالكاو من الطائرة، وهو يرتدي قيمص غلاطة سراي، فضلا عن ابنته وزوجته اللتان هما بدورهما كانتا ترتديان نادي قميص النادي الملقب بـ "الأسود".

وفي تصريح أدلى به لقناة النادي، أعرب فالكاو عن سعادته بالانضمام لصفوف غلاطة سراي.

وأضاف: "أشكر الله الذي منحني فرصة ارتداء قميص غلاطة سراي، أنا سعيد لدرجة لا توصف".

ومن المرتقب أن يوقع فالكاو على عقد انتقاله للنادي التركي، بعد خضوعه للإجراءات الطبية الروتينية.

وبدأ فالكاو مسيرته الاحترافية مع ريفر بليت الأرجنتيني، وفي أوروبا لعب مع لبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.