في مباراة تاريخية.. المنتخب التركي يخسر أمام نظيره الأمريكي في كأس العالم لكرة السلة

خسر المنتخب التركي للرجال أمام منافسه المنتخب الأمريكي بنتيجة 93 - 92 في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة بالصين.

وأقيمت مباراة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بين المنتخبين التركي والأمريكي في مركز شنغهاي الرياضي الشرقي.

وتقدمت الولايات المتحدة في الربع الأول من المباراة بنتيجة 26- 21، وفي الربع الثاني بنتيجة 47- 42، والربع الثالث بنتيجة 65-61.

واستطاع المنتخب التركي تحقيق التعادل في الربع الرابع لتنتهي المباراة بالتعادل بـ 81 - 81 نقطة لكل منتخب.

وخلال الوقت الإضافي من المباراة، فرض المنتخب التركي تقدمه على منافسه الأمريكي حتى الثواني الأخيرة من المباراة بنتيجة 92 - 91، إلا المنتخب الأمريكي استطاع قلب النتيجة في الثانية الأخيرة من المباراة بعد حصوله على ضربتين حرتين، ترجمهما اللاعب ميدلتون إلى نقطتين حسمت المباراة لصالح منتخب بلاده.

وتعد هذه الخسارة الأول للمنتخب التركي في البطولة، فيما حقق المنتخب الأمريكي فوزه الثاني عقب تغلبه في الجولة الأولى على نظيره التشيكي بنتيجة 88-67.

وكان المنتخب التركي استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الياباني بنتيجة 86-67 في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، حيث يلعب مباراتين إضافيتين مع منتخبين آخرين متأهلين عن مجموعة أخرى.