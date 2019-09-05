تصفيات كأس العالم 2022.. لبنان يخسر أمام كوريا الشمالية

هزم المنتخب اللبناني، الخميس، على يد مضيفه الكوري الشمالي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر.



بذلك، حصد المنتخب الكوري الشمالي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالتصفيات.



وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين منتخبي سريلانكا وتركمانستان.



وسجل ثنائية كوريا الشمالية، جونغ ايل غوان في الدقيقة 7 و56.



وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز جزر المالديف على غوام بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، فازت منغوليا على ميانمار.