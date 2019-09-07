تركيا تستضيف الجولة 17 من بطولة العالم للدراجات "موتوكروس"

انطلقت منافسات المرحلة 17 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس"، في ولاية "أفيون قره حصار" غربي تركيا، برعاية الرئاسة التركية.

وتقام المسابقة في مركز أفيون لرياضات الدراجة، بحضور رياضي واسع من الداخل والخارج.

وفي تصريح للصحفيين، قال رئيس اتحاد الدراجات النارية التركي، أوغن بايسان، إن فرق الدراجات النارية الشهيرة جاءت إلى الولاية من أجل المشاركة في بطولة العالم.

وأضاف: "سيتم بث المسابقات من قبل 20 محطة تلفزيونية رئيسية ونقلها لجميع بلدان العالم".

وأشار أن الفروق في النقاط بين الرياضيين قريبة من بعضها البعض، موضحا أنه سيجري تحديد الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عقب انتهاء المنافسات في الولاية.

يشار أن جولات الترتيب والسباقات ستستمر طوال اليوم السبت.

والعام الماضي، استضافت ولاية "آفيون قره حصار" التركية، مسابقات الجولة الثامنة عشرة لبطولة العالم لـ "موتوكروس.