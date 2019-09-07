لأول مرة منذ 16 عاماً.. المنتخب التركي للكرة الطائرة يصعد لنهائي أوروبا

صعدت سيدات المنتخب التركي لكرة الطائرة، إلى نهائي بطولة أوروبا إثر تمكنهن من الفوز على بولندا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، السبت، في أنقرة.

جاء انتصار المنتخب التركي على نظيره البولندي في مباراة نصف النهائي التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة.

وانتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب التركي بنتيجة 25-17.

وفي بداية الشوط الثاني، تراجع أداء سيدات المنتخب التركي، إلا أن الفريق أعاد ترتيب صفوفه سريعا، وتمكن من الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-16.

وفي الشوط الثالث، انطلقت سيدات بولندا بقوة، وتمكنت من الفوز بنتيجة 25-14.

إلا أن أصحاب الأرض والجمهور كانوا مصممين على الفوز، وهو ما تحقق في الشوط الرابع؛ حيث أنهت تركيا الشوط الرابع بنتيجة 25 -17.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب التركي المباراة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، ليصعد إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات للمرة الأولى منذ 16 عاما.

وتقام مباراة النهائي الأحد، في الساعة 19.30 بالتوقيت المحلي لإسطنبول (16:30 ت.غ)؛ حيث تواجه سيدات تركيا منتخب سيدات صربيا.

فيما تقابل سيدات بولندا نظيرتها إيطاليا في المنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.