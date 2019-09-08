أفيون قرة حصار التركية تستضيف نهائيات الجولة ال 17 من بطولة العالم للموتوكروس

احتضنت ولاية أفيون قرة حصار التركية، الأحد، السباقات النهائية في إطار الجولة السابعة عشرة لبطولة العالم للموتوكروس.

وتضم الجولة ال 17 للبطولة، الأدوار النهائية لبطولة أوروبا لفئة الرجال، وبطولة العالم للسيدات.

وفي بطولة أوروبا للرجال، استطاع الدراج الهولندي مايك كراسي الفوز في المرتبة الأولى بـ29.43 دقيقة، وجاء البريطاني براد أندرسون في المركز الثاني 29.48 دقيقة، واليوناني دميتريوس باكسيفانيس ثالثا بـ29.56 دقيقة.

أما في نهائي بطولة العالم للسيدات، أحرزت المتسابقة النيوزيلندية كورتني دنكان، المركز الأول، بعد إنهائها السباق بـ24.10 دقيقة، فيما حلت الدنماركية سارة أندرسن في المرتبة الثانية بـ24.39 دقيقة.

وجاءت الهولندية نانسي فان دي فان، في المرتبة الثالثة محققة 24.43 دقيقة.

وعقب انتهاء السباق، قام والي أفيون قرة حصار مصطفى توتولماز وعدد من نواب البرلمان التركي، بتسليم الجوائز للفائزين.

والموتوكروس شكل من أشكال سباقات الدراجات النارية على الطرق الوعرة.